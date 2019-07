Partilhar o artigo Incêndios. Governo promete apoio aos agricultores afetados no centro do país Imprimir o artigo Incêndios. Governo promete apoio aos agricultores afetados no centro do país Enviar por email o artigo Incêndios. Governo promete apoio aos agricultores afetados no centro do país Aumentar a fonte do artigo Incêndios. Governo promete apoio aos agricultores afetados no centro do país Diminuir a fonte do artigo Incêndios. Governo promete apoio aos agricultores afetados no centro do país Ouvir o artigo Incêndios. Governo promete apoio aos agricultores afetados no centro do país