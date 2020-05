Incêndios: Governo promete reforço da vigilância e aposta em drones

Foto: Paulo Novais - Lusa

O Governo vai comprar 12 drones para vigiar as florestas. O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente no final de uma reunião do Conselho de Coordenação da AGIF (Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais).