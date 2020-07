Incêndios. Interdita circulação no perímetro da Serra de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra refere que é necessário "proteger quem vive e visita Sintra, com a adoção de medidas adequadas no âmbito da Proteção Civil, preservar a Serra de Sintra, Paisagem Cultural Património Mundial UNESCO, e defendê-la para as gerações vindouras".

O Governo determinou domingo à tarde a situação de alerta para todo o território continental, entre as 00h00 desta segunda-feira e as 23h59 de terça-feira, face às previsões meteorológicas que apontam para "significativo agravamento do risco de incêndio rural".No âmbito da declaração da situação de alerta, prevista na Lei de Bases de Proteção Civil, serão implementadas várias medidas, incluindo a "proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem".