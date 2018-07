Incêndios. MAI garante que viaturas entregues estão plenamente operacionais

RTP28 Jul, 2018, 10:46 / atualizado em 28 Jul, 2018, 13:44 | País

O Ministério da Administração Interna garante que “já foram entregues à GNR, este ano, todos os 88 veículos ligeiros de combate a incêndios e seis veículos pesados de combate a incêndios, de um lote de 16”, adiantando que os restantes dez veículos em falta serão entregues no início de agosto.





“Todas as viaturas entregues já se encontram empenhadas na atividade operacional do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), e estão plenamente operacionais”, garante o comunicado do Ministério tutelado por Eduardo Cabrita.







Em causa está a notícia do jornal Expresso que avança que dezenas das novas viaturas de combate a incêndios que chegaram não estavam prontas a utilizar devido a um defeito que implica que não tenham potência suficiente para apagar fogos com eficácia. O jornal adianta que se descobriu que parte dos veículos entregues “estava equipada com motobombas de potência inferior à exigida no caderno de encargos”. A anomalia só teria sido detetada com as viaturas já nas mãos dos GIPS/GNR.







Na sequência da notícia, o MAI diz ainda que os contratos para estas viaturas “são celebrados entre a GNR e fornecedores e não pela Autoridade Nacional de Proteção Civil”, reforçando que os contratos preveem penalidades para situações de incumprimento.





“Todas as necessidades e melhorias identificadas estão a ser supridas no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança”, garante o governo.





O Expresso relata que dois meses e meio depois das denúncias de carências e falta de mobiliário ou condições dos centros de meios aéreos, "o panorama continua longe de estar resolvido", de acordo com relatos que os militares do GIPS no terreno têm feito chegar à Associação de Profissionais da Guarda.



O jornal cita César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda para adiantar que, por decisão do comando da subunidade da GNR, “as viaturas não podem ser utilizadas e foram recolhidas, para se proceder à substituição das motobombas”. O problema envolveria os veículos ligeiros de combate a incêndios de uma dada marca.O Ministério garante ainda que todos os centros de meios aéreos estão plenamente operacionais com meios aéreos e terrestres.