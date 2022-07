Incêndios. Mais de 2.400 bombeiros combatiam 26 fogos ativos às 18h00

De acordo com os dados disponíveis às 18:00 no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no combate estavam 2.409 operacionais, apoiados por 686 veículos e 30 meios aéreos.

O incêndio que deflagrou na sexta-feira às 14:50 em Vale de Pia, na freguesia de Abiul (concelho de Pombal), tendo depois alastrado ao município vizinho de Ansião, também no distrito de Leiria, é o fogo que mobiliza mais meios, num total de 519 bombeiros, apoiados por 132 viaturas e três meios aéreos.

Segundo as informações divulgadas ao final da manhã pelo comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, neste incêndio já foram afetadas "12 habitações, uma `roulotte`, dois armazéns, um aviário e uma serração".

Também ao final da manhã, o presidente da Câmara de Ansião, António Domingues, reclamou mais meios aéreos, salientando não querer uma tarde como a de quarta-feira.

Igualmente no distrito de Leiria, o fogo que teve início na terça-feira na Caranguejeira, e que esta madrugada chegou a entrar "em resolução", sofreu uma reativação e continua a mobilizar 294 operacionais, com 86 veículos e um meio aéreo.

Segundo disse à Lusa pelas 13:00 o vereador com o pelouro da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, houve várias reativações no perímetro do incêndio, nomeadamente em Portela do Outeiro, Lourais e Crasto, na União de Freguesias de Colmeias e Memória.

Outro fogo que deflagrou também no concelho de Pombal na terça-feira, na localidade de Barrocal-Sicó, continua a mobilizar mais de 170 bombeiros, com 55 viaturas e um meio aéreo.

Quase 400 operacionais continuam ainda mobilizados para o fogo que deflagrou na quarta-feira na localidade de Pinheiro da Bemposta, no concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro. O combate às chamas está a ser apoiado por 386 bombeiros e 127 veículos.

Também na quarta-feira deflagrou um fogo no concelho de Seia, distrito da Guarda, que está a ser combatido por 199 bombeiros, 64 viaturas e dois meios aéreos. Este incêndio já chegou a estar "em resolução", mas foi novamente reativado.

No distrito de Viseu, mobilizados para o fogo que teve início no município de Mangualde, na localidade de Vila Mendo de Tavares, na madrugada de quarta-feira, estão ainda quase 194 operacionais, com 52 veículos e quatro meios aéreos. Tal como o incêndio de Seia, também neste caso a Proteção Civil chegou a colocá-lo como "em resolução", mas foi posteriormente considerando como "ativo".

O incêndio que deflagrou na terça-feira à noite na freguesia de Montenegro, concelho de Faro, e que na quarta-feira passou para o concelho de Loulé, foi dado como dominado hoje às 09:19 e às 18:00 já se encontra extinto, mobilizando, contudo, 272 operacionais e 97 veículos.

Portugal Continental está em situação de contingência até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Oito distritos de Portugal continental mantêm-se sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para as 18:30 está agendada uma reunião entre os ministros da Administração Interna, da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, para avaliar as medidas adotadas no âmbito da declaração de situação de contingência e decidir sobre o seu prolongamento.