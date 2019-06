Incêndios. Mais de 90 por cento de habitações estão reconstruídas

"Sobram, portanto, sete por cento, perto de 18 habitações que ainda se encontram em execução", clarificou.



De acordo com o ministro, a essas 18 habitações excluem-se dez casos "que ou estão em investigação no âmbito do Ministério Público (...) ou são objeto de análise de suspeitas de irregularidades pelas próprias autoridades que decidem os processos de reconstrução".



"Os outros oito processos são processos que a muito curto prazo verão a sua finalização concluída, e estamos aqui a falar de semanas", acrescentou.