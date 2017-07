Incêndios: Milhares de bombeiros mobilizados no combate às chamas

RTP 27 Jul, 2017, 20:54 / atualizado em 27 Jul, 2017, 21:18 | País

Mais de três mil operacionais, mil veículos e 32 meios aéreos. Estas são as contas do esforço operacional envolvido no combate aos fogos. Números avançados às 19h00, no briefing diário da Proteção Civil, em que se dava conta de 96 ocorrências durante o dia, das quais seis estavam ainda em curso.



Quatro incêndios figuram na lista dos mais preocupantes: dois fogos no concelho de Nisa , outro em Mangualde (Viseu) e Penacova (Coimbra). Ao início da noite, o fogo de Penacova era dado como dominado.



O fogo de Albarrol, Nisa, é o que reúne mais preocupação. Duas localidades foram evacuadas por precaução durante a tarde desta quinta-feira e às 19h00 o nó de Gardete da N18/IP2 estava cortado.



O município de Nisa ativou Plano Municipal de Emergência para proteger população. O incêndio agravou-se ao início da noite de ontem e mais de cem pessoas passaram a madrugada num pavilhão municipal. O dia continuou a ser de combate às chamas, por terra e pelo ar.





Requisição civil?

Mação: calamidade pública?

Penacova sem habitações em perigo

Patrícia Gaspar, a adjunta do comandante da Proteção Civil reiterou que está a ser feito “um esforço extraordinário” em termos de combate aos fogos em território nacional, com todos os grupos de reforço acionados, num total de 30 grupos.Há um meio aéreo marroquino a ajudar ao combate às chamas , enquanto a ajuda espanhola com aviões e homens no terreno. Ajuda externa que “não se deve a extremo desespero”, diz Patrícia Gaspar, mas sim a uma ajuda através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil que normalmente é acionado por vários países.No entanto, perante o esforço dos bombeiros nesta semana, Patrícia Gaspar admitiu que está a ser avaliada a possibilidade de fazer uma requisição civil para empresas privadas para conseguir colocar mais bombeiros no terreno.Patrícia Gaspar refere, no entanto, que tem havido rotatividade dos operacionais no terreno, para garantir tempo de descanso.Cinco dias depois, o fogo Sertã/Mação estava finalmente dominado. Não sei antes a noite ter sido de sobressalto, com as chamas a chegarem muito perto da vila de Mação.Esta quinta-feira era, enfim, tempo de muitas pessoas voltarem a casa O Presidente da Câmara Municipal de Mação pondera mesmo pedir que o Governo decrete o Estado de Calamidade Pública.No entanto, o fogo deixou marcas profundas no concelho. Metade da área florestal ardeu , os prejuízos são muito elevados e têm de ser contabilizados.Ao final da tarde de quinta-feira, o incêndio de Penacova tinha três frentes ativas, mas não ameaçava casas de habitação. Depois de 24 horas de fogo, ao início da noite, o incêndio era dado como dominado.