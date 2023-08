Incêndios. Ministro alerta que é necessário "manter a guarda"

"Vamos ter períodos de baixa temperatura, vamos ter depois períodos de subida da temperatura até outubro e temos de manter a guarda e manter toda a atenção e comportamentos e atitudes de responsabilidade", disse hoje, em declarações à agência Lusa, o governante, no Fundão, à margem da assinatura do contrato de cooperação interadministrativo para a remodelação e ampliação do edifício do Destacamento Territorial da GNR na cidade.

O ministro da tutela sublinhou que é comum nesta altura a queima de sobrantes de trabalhos agrícolas, queimas de restolho, limpezas, e apelou à população para que não execute esses trabalhos em dias em que o risco de provocar ignições é maior.

"A recomendação é que evitem fazer esses trabalhos em dias de especial alerta. Quando decidirem fazê-lo, devem fazê-lo após o contacto com a autoridade municipal de proteção civil, com os bombeiros ou com as juntas de freguesia", vincou José Luís Carneiro.