Incêndios. Ministro compromete-se com meios de resposta "todo o ano"

RTP29 Mar, 2018, 16:13 / atualizado em 29 Mar, 2018, 16:16 | País

Foi a 1 de março que o Ministério de Eduardo Cabrita desencadeou um segundo concurso, com caráter de urgência, para a contratação de 40 meios aéreos para o combate a incêndios florestais de 2018 a 2020, no valor de 48,8 milhões de euros.



O primeiro concurso acabou por ser cancelado, uma vez que as propostas apresentadas implicavam montantes acima do preço-base inscrito no caderno de encargos.

Os helicópteros de combate a incêndios a contratar ao abrigo do segundo concurso deveriam começar a operar a partir de 15 de maio.



De acordo com o relatório preliminar do segundo concurso, em destaque na edição desta quinta-feira do diário Público, o prazo chegou ao fim há dois dias.



Do conjunto pretendido de 40 meios aéreos, foi somente atribuída a operação de 12 aviões. Uma vez mais, as propostas de empresas para o aluguer de 28 helicópteros ligeiros excederam a fasquia do concurso, pelo que foram afastadas, dispondo agora de cinco dias para reagir.



Sem querer aclarar se o Governo tenciona agora partir para o ajuste direto, o ministro da Administração Interna afiançou que haverá “helicópteros e aviões”, assim como “mecanismos de resposta todo ano”, no quadro das “recomendações da Comissão Técnica Independente”.



“Aquilo que poderemos já hoje garantir é que estaremos melhor do que em anos anteriores, quer em matéria de apoio de helicópteros, quer em apoio de aviões, ao longo, não da época de risco, porque isso acabou, nós aprendemos com as lições de 2017”, vincou o governante.



“Essa é a diferença, na defesa não de interesses privados, não de preocupações empresariais, mas sim na salvaguarda do interesse público, do interesse dos portugueses”, acentuou.



Ana Cardoso Fonseca, Isabel Marques da Costa, Carlos Pinota, José Luís Carvalho - RTP



c/ Lusa

Eduardo Cabrita havia afirmado no início do mês, em Bruxelas, que o Governo estaria disposto a lançar mão da contração de meios aéreos de combate a fogos florestais por ajuste direto, em caso de necessidade.Na última noite foi também noticiado que a Proteção Civil encerrou as instalações de Ponte de Sor onde estavam a ser reparados três helicópteros Kamov, expulsando os técnicos russos.