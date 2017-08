Incêndios mobilizam milhares de bombeiros

RTP 13 Ago, 2017, 09:43 / atualizado em 13 Ago, 2017, 10:36 | País

Patrícia Gaspar afirmou que o final da tarde e início da noite de sábado foram especialmente "complicados e difíceis" para os bombeiros, nomeadamente na zona centro, tendo sido acionados um Plano Distrital de Emergência (Coimbra) e quatro Planos Municipais de Emergência: Miranda do Corvo, Coimbra, Cantanhede e Ferreira do Zêzere.

Desde a meia noite e até às 9h00 tinham sido já registados 62 incêndios. Sábado foi o dia do ano em que se registaram mais ocorrências durante 24 horas.

A propósito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que foi acionado no sábado, Patrícia Gaspar revelou estar a contar com dois módulos da unidade militar de emergência de Espanha, país que vai enviar ainda mais dois meios aéreos.



Mantém-se o avião proveniente de Marrocos, sendo provável que outros meios aéreos venham juntar-se no âmbito de mecanismo europeu.Continuam a ajudar no combate às chamas 500 meios militares.Sobres as ocorrências em curso, a Proteção Civil destaca as mais complexas, que se situam em Aveiro, Alvaiázere, Ferreira do Zêzere, Tomar, Torres de Moncorvo e Castelo Branco.

Dois feridos no incêndio em Tomar

Dezassete pessoas tiveram de ser retiradas devido à ameaça das chamas. Duas ficaram feridas, uma das quais com queimaduras em mais de 50% do corpo.

Durante a noite, mais de 200 bombeiros combatiam as duas frentes ativas.

Miranda do Corvo vive momentos de aflição

Ao final da tarde, o fogo na freguesia de Semide tomou proporções fora do comum e algumas pessoas que estavam em perigo foram retiradas. Várias aldeias ficaram rodeadas pelas chamas. Na povoação de Canas o fogo cercou as casas.

Duas habitações arderam e pelo menos duas pessoas ficaram desalojadas, revelou o autarca de Miranda do Corvo.

Dois civis ficaram feridos e três crianças tiveram de ser hospitalizadas.

Durante a tarde de sábado, várias habitações em Cantanhede estiveram em perigo. Nalguns locais, a população foi essencial para travar as chamas.