Incêndios na Madeira. Oito pessoas assistidas e duas casas destruídas

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

Oito pessoas precisaram de receber assistência médica, entre as quais um bebé, por inalação de fumo. O incêndio deflagrou ao final da tarde de quarta-feira, na freguesia de Prazeres, no concelho da Calheta, tendo o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil sido ativado ao início da noite.



Com três focos ativos, o vento é a maior dificuldade para os 127 operacionais envolvidos no combate às chamas, apoiados por quarenta e duas viaturas.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já mobilizou meios para a Madeira. Nas próximas horas, uma equipa de 55 elementos deve chegar à ilha.