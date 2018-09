Incêndios na Póvoa do Lanhoso e Loulé dominados

RTP02 Set, 2018, 08:54 / atualizado em 02 Set, 2018, 09:08 | País

Por volta das nove horas da manhã, um incêndio lavrou na zona da Póvoa do Lanhoso, no distrito de Braga. Até ao fim do dia foi preciso muito trabalho até ter o fogo de grandes dimensões dominado. O incêndio obrigou à evacuação de um parque de desportos radicais, por precaução.





Só por volta das quatro da manhã é o que a chamas deram tréguas e os bombeiros deram o incêndio por dominado. No local ainda se encontram mais e 200 homens e 50 veículos para prevenir reacendimentos.



Situação de Loulé regularizada





No Algarve, um incêndio em Loulé preocupou durante a manhã e a tarde. O combate às chamas chegou a ter mais de 500 operacionais no terreno, que dificultou os acessos aos que combatiam as chamas.







As chamas deflagraram na serra do Caldeirão e pouco tempo depois chegou ao distrito vizinho, Beja. Depois de ter começado na zoan do Ameixial, os bombeiros dominaram uma frente virada a sul, tendo maiores preocupações com uma frente de fogo que atingiu Almodôvar.





O comandante Abel Gomes disse à RTP que o incêndio causou preocupação pela rápida propagação do mesmo. A preocupação em proteger populações e edificado fizeram também com que as chamas progredissem com maior velocidade.