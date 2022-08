Incêndios na região da Guarda continuam a ser os que mais preocupam autoridades

Ao final do dia desta quinta-feira, a Proteção Civil fez um ponto de situação dos incêndios na zona centro do país, com especial atenção para os que lavram na região da Guarda. Sobre o capotamento da viatura, as autoridades garantem que os cinco operacionais foram transportados para uma unidades hospitalar, sendo que três estavam gravemente feridos.