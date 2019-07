Incêndios não podem ser tema da campanha eleitoral, diz Eduardo Cabrita

Foto: Rui Minderico

O ministro da administração Interna, Eduardo Cabrita, voltou a destacar a importância do Programa Aldeia Segura.



Na celebração dos 125 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários sul e sueste, no Barreiro, o ministro deixou uma mensagem de confiança para a proteção civil.











O ministro da Admistração Interna apelou também aos partidos para que não usem o tema dos incêndios na campanha eleitoral.O Ministério tem estado debaixo de fogo no âmbito do programa "Aldeias Seguras".A Proteção Civil está a ser acusada de ter distribuido milhares de golas antifumo, fabricadas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização, não tendo a eficácia que deveriam ter: evitar inalações de fumos através de um efeito de filtro.