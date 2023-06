Incêndios no Canadá. Portugal envia equipa com 140 operacionais na quarta-feira

A missão é coordenada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e vai integrar elementos Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Força Especial de Proteção Civil (FEPC) da ANEPC, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), de Bombeiros das corporações de bombeiros da Região Centro e da Região Autónoma da Madeira, e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



De acordo com a nota da ANEPC enviada à comunicação social esta terça-feira, o efetivo será de um total de 140 operacionais e deverá partir do Aeroporto de Lisboa num voo comercial, pelas 8h45 esta quarta-feira.



A força operacional conjunta viaja para o Canadá ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, juntamente com o contingente enviado por Espanha, com 97 operacionais. A ajuda portuguesa irá atuar na província de Québec, revelou ainda a Proteção Civil.