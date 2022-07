Incêndios. Operacionais temem reativações em Silves e Penacova

São quaseno terreno.Em São Martinho, Silves, pelo menos uma casa foi atingida pelas chamas e ficou destruída.O tráfego na, depois de ter estado cortado desde segunda-feira devido à aproximação das chamas. No IC2, que também esteve cortado, a circulação foi igualmente reposta.O incêndio, que teve início na segunda-feira pelas 13h00, entrou em fase de resolução às 9h00, informou entretanto o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).O trabalho dos operacionais durante a noite foi duro,e que as frentes então ativas estabilizassem.

Meios aumentam em Penacova

Em Penacova o incêndio também está em fase de resolução, mas aumentou o número de operacionais e meios no terreno por receio de que o calor e o vento agravem a situação.Ao todo estão no localA RTP falou com o 2.º comandante distrital de Coimbra, que avançou quepara conter possíveis reativações.“Necessitamos também dos meios aéreos para colaborar nestas operações e de muito esforço pessoal de todos os operacionais que aqui estão, que têm de estabelecer linhas de mangueira ou trabalhar com ferramentas manuais de forma a consolidar este perímetro do incêndio”, explicou Nuno Seixas.Esta semana espera-se. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém esta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, cerca de uma centena de concelhos de 11 distritos de Portugal continental em perigo máximo de incêndio rural.