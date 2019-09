Incêndios: Portugal em alerta máximo

Os mais preocupantes os que lavram nos concelhos de Sobral de Monte Agraço e Alcobaça, segundo a Proteção Civil.





No combate às chamas em Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa, estão 240 operacionais, 64 viaturas e três meios aéreos.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, "face à intensidade" do fogo foram reforçados os meios de combate, designadamente operacionais e viaturas.

Ao final da tarde, 90 por cento do incêndio estava controlado. Os meios aéreos estão a abastecer no rio Tejo.



O incêndio que lavra desde o início da manhã em Vacariça, concelho da Mealhada, que chegou a envolver 10 meios aéreos, entrou em fase de conclusão.



O fogo ficou dominado às 18h58, estando ainda no local 237 operacionais, 77 viaturas e um meio aéreo.Na fase mais crítica, as chamas chegaram a ser combatidas por 10 meios aéreos e mais de 300 elementos.O incêndio lavra desde as 08h30 em Vacariça, numa zona de pinhal e eucaliptos, a cerca de cinco quilómetros da vila do Luso, sem colocar em perigo habitações.