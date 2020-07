Incêndios. Portugal em situação de alerta até terça-feira

A situação de alerta em todo o território continental vigora entre as 00h00 desta segunda-feira e as 23h59 de terça-feira foi anunciada pelo Governo.”, segundo um comunicado do gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

“Esta declaração decorre da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo e muito elevado previsto pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) na maioria dos concelhos do continente nos próximos dias”, explica a tutela.









No âmbito da declaração da situação de alerta, prevista na Lei de Bases de Proteção Civil,”.A declaração de situação de alerta proíbe ainda “”.





Exigências feitas às várias forças







No comunicado, o gabinete de Eduardo Cabrita sublinha que a declaração da situação de alerta implica, entre outros aspetos, “a elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas, considerando-se para o efeito autorizada a interrupção da licença de férias e a suspensão de folgas e períodos de descanso”.A situação de alerta implica ainda “o aumento do grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência médica, saúde pública e apoio psicossocial, pelas entidades competentes das áreas da Saúde e da Segurança Social através da respetiva tutela” bem como “a mobilização em permanência das equipas de Sapadores Florestais” e do Corpo Nacional de Agentes Florestais e dos Vigilantes da Natureza que integram o dispositivo de prevenção e combate a incêndios, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.As equipas de resposta das entidades com especial dever de cooperação nas áreas das comunicações (operadoras de redes fixas e móveis) e energia (transporte e distribuição) veem também aumentado o seu nível de prontidão.Estão ainda previstas ações de patrulhamento pela GNR e fiscalização aérea através de meios da Força Aérea.A situação de alerta prevê ainda a dispensa de serviço ou a justificação das faltas dos trabalhadores, do setor público ou privado, que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário, “salvo aqueles que desempenhem funções em serviço público de prestação de cuidados de saúde em situações de emergência”.A Força Aérea deve disponibilizar os meios aéreos para, em caso de necessidade, estarem operacionais nos locais a determinar pela ANEPC.A declaração da situação de alerta determina o imediato acionamento do Centro de Coordenação Operacional Nacional e os Centros de Coordenação Operacionais Distritais