Incêndios. PR quer estender apoios às freguesias que ficaram de fora

O presidente da República visitou a zona do Pombal, atingida pelos incêndios no verão. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que é preciso arranjar uma forma de apoiar as populações das freguesias que mais sofreram mas que ficaram de fora dos apoios do Governo por a área ardida do concelho ter sido inferior a 10 por cento.