Incêndios. Risco aumenta a partir de hoje para níveis "máximo ou muito elevados"

A Proteção Civil alertou para o aumento do risco de incêndios, a partir de hoje, para níveis "máximo ou muito elevados" nas regiões do Norte, Centro, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e para "elevado" no restante território do Continente.