Incêndios rurais. Meios de combate reforçados a partir deste sábado

Foram reforçados os meios de combate aos incêndios rurais. Passam a estar, no terreno, mais de 8.500 operacionais, quase duas mil viaturas e 37 meios aéreos. A Diretiva Operacional revelou que o reforço de meios se situe agora no "nível II", uma condição que se mantém até ao final do mês.