Incêndios. Situação de alerta deve manter-se

Portugal deverá manter-se em situação de alerta. A decisão será anunciada ao fim do dia, mas à RTP o ministro da Administração Interna afirmou que o pior já passou e as condições climatéricas estão mais favoráveis do que estavam na semana passada, altura em que o país esteve em situação de contingência.