Incêndios: Todos os distritos em alerta laranja

RTP 10 Ago, 2017, 14:11 / atualizado em 10 Ago, 2017, 14:18 | País

No norte e centro do país vão estar várias equipas de antecipação operacional.Os incêndios nos distritos de Santarém, Castelo Branco e Vila Real são aqueles que continuam a merecer mais atenção por parte da Proteção Civil, que registou 203 incêndios florestais na quarta-feira. Foi o dia com maior número de ocorrências desde o início do ano."Durante o dia de ontem Portugal registou um total de 203 incêndios florestais. Foi o dia, desde 1 de janeiro, com maior número de incêndios por dia. Desde as 00h00 de hoje registamos já um total de 59 incêndios, sendo que destes estão em curso sete", disse Patrícia Gaspar, da Proteção Civil, durante ooperacional das 12h00."Destes sete incêndios, a nossa atenção vai em especial para quatro ocorrências: o incêndio de Unhais da Serra, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, o incêndio de Paredes, no distrito de Vila Real, que tem neste momento cerca de 19 horas, o incêndio de Santarém, em Abrantes, e o incêndio de Boticas, Vila Real, que se iniciou já durante o dia de hoje, com uma hora de duração neste momento", acrescentou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).Entretanto, o fogo na Covilhã foi dado como dominado.No combate às chamas estão mais de mil operacionais, apoiados por mais de 300 meios terrestres e 17 meios aéreos, entre os quais o Canadair que veio de Marrocos.O fogo que lavrava desde segunda-feira em Unhais da Serra e em Cortes do Meio, “está dominado, mas não extinto”, afirmou Vítor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã.A informação foi avançada à RTP pelo presidente da autarquia. Mais de cem bombeiros permanecem no terreno.O vento forte preocupa as autoridades, sendo possíveis eventuais reacendimentos.O incêndio começou há quatro dias, chegou a estar dominado mas uma reativação na quarta-feira pôs em perigo a localidade de Unhais da Serra. No combate às chamas estão mais de 200 bombeiros.O presidente da Câmara da Covilhã acredita que o fogo tenha tido origem criminosa.O vento forte e as condições do terreno estão a dificultar o trabalho dos bombeiros.Em Abrantes, onde as chamas já destruíram uma casa desabitada e um palheiro, estão mais de 500 bombeiros, apoiados por 160 viaturas e dois meios aéreos, a combater o incêndio.As chamas obrigaram ao corte da estrada nacional 358, entre Carvalhal e Abrantes.Ao início da tarde, as chamas estavam a ameaçar casas de Aldeia do Mato.Os proprietários das casas ameaçadas têm estado a lutar ao lado dos bombeiros para salvar as suas propriedades. As chamas ameaçam também a zona da Pucariça.Em Vila Real, cinco bombeiros e um civil ficaram feridos. Todos com ferimentos ligeiros por inalação de fumo, quedas ou queimaduras ligeiras.Mais de 400 operacionais, 130 meios e quatro meios aéreos estão no combate ao fogo que teve três frentes ativas.O vento forte tornou incontrolável o fogo que começou quarta-feira à tarde em Paredes e reduziu a cinzas parte da Serra do Alvão.O presidente da Câmara de Vila Real pede às populações que tenham cuidado com os reacendimentos e eventuais novos pontos de fogo.Várias casas foram ameaçadas e algumas pessoas foram retiradas das habitações.A Autoestrada do Norte (A1) está cortada ao trânsito, nos dois sentidos, entre os nós de acesso a Coimbra Norte e à Mealhada, devido a um incêndio florestal, disse hoje à agência Lusa, fonte da GNR.A circulação automóvel está interrompida no sentido Norte-Sul entre Mealhada e Coimbra Norte e no sentido contrário (Lisboa-Porto) entre Coimbra Norte e Mealhada, adiantou fonte do Destacamento de Transito da GNR na Mealhada (distrito de Aveiro).O corte do trânsito ocorreu perto das 13h30 de hoje, acrescentou.De acordo com a página da Proteção Civil na internet, o incêndio florestal que deflagrou na zona de Barcouço, junto ao limite dos concelhos da Mealhada e de Coimbra, pelas 12h33 hoje, e que obriga ao corte da via, estava a ser combatido às 14h15 por 88 operacionais, apoiados por 20 viaturas e dois meios aéreos.