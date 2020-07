Incêndios: Três aldeias de Oleiros estão em "risco efetivo"

Foto: Paulo Cunha - EPA

Três aldeias do concelho de Oleiros estão em "risco efetivo" por causa do incêndio que lavra deste sábado e que já se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Sertã, anunciou domingo a Proteção Civil.