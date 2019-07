Incêndios. Tribunal dá luz verde a meios aéreos de combate

Foto: Lusa

Depois de um mês e meio de batalha jurídica, os helicópteros de combate aos incêndios podem começar a operar.



O Tribunal Administrativo de Lisboa levantou esta quarta-feira a suspensão do concurso de aluguer de helicópteros.



O concurso foi ganho pela Helibravo e pela Heliportugal, mas uma outra empresa concorrente, a Bobkok, impugnou o concurso.



Desde então que os helicópteros estão em terra à espera que a juíza deliberasse a queixa apresentada pela empresa concorrente.



A Força Aérea revelou à RTP que, entre sexta-feira e sábado, os 14 dos 20 helicópteros que estavam retidos vão estar operacionais no combate aos incêndios.



O levantamento da suspensão do concurso já tinha sido pedido há três semanas pelo Ministério da Defesa e pela Heliportugal, mas só agora houve deliberação.



Os meios em questão deveriam já estar ao serviço da Proteção Civil desde 1 de junho.