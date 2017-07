Incêndios: União das Misericórdias garante distribuição de dinheiro em breve

Foto: Dado Ruvic - Reuters

Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, diz que o tempo é ainda de fazer contas aos prejuízos e que, por isso, ainda não há dinheiro distribuído.



A União das Misericórdias Portuguesas vai distribuir mais de 1 milhão de euros do concerto "Juntos por Todos" que decorreu em Lisboa e promete trabalhar com as autarquias no apoio às populações afetadas.