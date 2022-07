Incêndios. "Vamos precisar de todos" apela Proteção Civil

Acompanhamos neste artigo a evolução dos incêndios em Portugal. O país está em situação de contingência até sexta-feira e prevê-se o agravamento das condições atmosféricas nas próximas horas apesar da noite.

Mais atualizações

22h55 - NOS detetou falhas pontuais nas comunicações mas tem equipas em alerta máximo



A NOS detetou "falhas pontuais", nas comunicações nas zonas afetadas pelos incêndios, com impacto "pouco expressivo" , mas está a acompanhar "muito de perto a situação", disse à Lusa fonte oficial da operadora.



"Neste momento situação está controlada, o impacto é pouco expressivo, existindo falhas pontuais em algumas das zonas afetadas pelos incêndios", disse a operadora em resposta à Lusa.



A mesma fonte oficial afirmou que a empresa está "a acompanhar muito de perto a situação", tendo todas as suas equipas "em estado de alerta máximo".



Num dia em que vários incêndios de grande dimensão estão a afetar os distritos de Santarém e de Leiria, tem havido relatos de falhas ou dificuldade nas comunicações.



(Agência Lusa)





22h40 - Proteção civil tem “todos os meios” à disposição garante MAI





A garantia foi deixada pelo ministro da Administração Interna José Luís Carneiro no programa da RTP "É ou não É".









A declaração do estado de contingência "fez com que todos estes meios estejam ao dispor da Autoridade da Proteção Civil", explicou ainda o ministro.

"Falamos de 13 mil homens e mulheres em prontidão de combate, neste momento, de 60 meios aéreos que serão reforçados nas próximas horas, 3.062 equipas e 2.800 veículos", revelou.A declaração do estado de contingência "fez com que todos estes meios estejam ao dispor da Autoridade da Proteção Civil", explicou ainda o ministro.





O responsável justificou também o estado de alerta quinta-feira com o "quadro que nos foi apresentado", de forma a criar uma "consciencialização das populações" para as dificuldades extremas que se avizinhavam.







22h30 - Aldeia Velha, Leiria. Noite extremamente complicada com chamas junto às casas



22h10 - Abiul. Evacuadas três localidades, autarca de Pombal confirma vários feridos



21h40 - Câmara de Esposende cancela Galaicofolia face ao risco de incêndios



A Comissão Municipal de Proteção Civil de Esposende decidiu hoje, por unanimidade, cancelar a festa Galaicofolia, considerando não estarem reunidos os necessários requisitos de segurança, devido às condições climatéricas que ditaram a declaração de estado de contingência.



"Para montar todo o cenário da Galaicofolia, as intervenções teriam de iniciar-se amanhã (13 de julho). Como não é permitida a realização das tarefas inerentes a este tipo de eventos, não estão reunidas as condições para concretizar o evento", referiu o presidente da Câmara Esposende, Benjamim Pereira, lamentando "os transtornos causados por esta decisão, mas a segurança deverá ser sempre a nossa prioridade".



O evento, que não se realizou durante os dois últimos anos por causa da pandemia de covid-21, estava agendado para entre 21 a 24 de julho, num espaço florestal no Castro de S. Lourenço, na freguesia de Vila Chã.



A festa consiste na recriação do "modus vivendi" de uma aldeia galaica de há 2000 anos.







21h25 - Acessos a Freixianda cortados



21h10 - PCP/Leiria pede "reforço adicional e imediato de meios de combate"







A Direção da Organização Regional de Leiria (DORLEI) do PCP manifestou hoje profunda preocupação com os vários incêndios nas zonas norte e centro do distrito, e exigiu um "reforço adicional e imediato de meios de combate".



"O PCP considera que este conjunto de incêndios exige um reforço adicional e imediato de meios de combate aos incêndios. Caso contrário, pela sua localização e direções de progressão, estes fogos podem vir a alastrar com ainda maior periculosidade, quer na zona do Pinhal Interior Norte, onde o risco de junção de incêndios é real nos concelhos de Pombal, Ansião e Alvaiázere, bem como na zona de Leiria, com a progressão do incêndio para noroeste", referiu a DORLEI, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.



O partido adiantou que o incêndio de Alvaiázere, resultante da projeção do incêndio de Ourém, "ameaça populações deste concelho e já obrigou a evacuações", enquanto "o fogo de Pombal/Ansião, que, depois de dado com extinto, sofreu hoje reacendimentos e ameaça a freguesia de Pousaflores", além dos incêndios no concelho de Leiria, que "já obrigaram à evacuação de populações, nomeadamente entre Figueiras e Mata dos Milagres, bem como a medidas de proteção de zonas industriais, relativamente próximas do núcleo urbano da cidade de Leiria".





21h00 - Temperaturas acima de 40º. Quase todo o país em alerta vermelho



20h50 - Alteração de local de eventos não dará lugar a indemnizações afirma António Costa



20h45 - Incêndios. Concentração motard e festival de rock mudam de local



20h40 - Monte Agudo. Bombeiros combatem fogo em área de difícil acesso



20h35 - Pombal. Fogo consome casas e ameaça armazém de produtos químicos



20h30 - Alvaiázere. Incêndio lavra há onze horas em Botelha



20h25 - Onda de calor no Alentejo é a mais longa já registada indica investigador



A onda de calor no interior do Alentejo, ainda que sem temperaturas máximas históricas, é a mais longa na região, disse hoje à Lusa o professor e investigador Rui Salgado.



"Em Évora já tivemos temperaturas mais altas mas nunca deverá ter havido temperaturas tão altas, seguidas, no interior alentejano", disse o professor da Universidade de Évora, físico da atmosfera e investigador do Instituto de Ciências da Terra (ICT), da Universidade.



O ICT explicou em comunicado que as temperaturas elevadas dos últimos dias se devem à presença de um anticiclone a nordeste dos Açores, estendendo-se em crista até à Grã-Bretanha/Golfo da Biscaia, que "induziu um fluxo de leste que transportou ar seco e muito quente".



Flávio Couto, investigador do ICT, citado no comunicado, explicou que a persistência de temperaturas altas se deve também a uma depressão próxima de Portugal continental, que "inibe a circulação típica de verão associada ao anticiclone dos Açores e favorece os ventos de sudeste/este para o Alentejo na baixa atmosfera."



A onda de calor no interior do Alentejo, ainda que sem temperaturas máximas históricas, é a mais longa na região, disse hoje à Lusa o professor e investigador Rui Salgado."Em Évora já tivemos temperaturas mais altas mas nunca deverá ter havido temperaturas tão altas, seguidas, no interior alentejano", disse o professor da Universidade de Évora, físico da atmosfera e investigador do Instituto de Ciências da Terra (ICT), da Universidade.O ICT explicou em comunicado que as temperaturas elevadas dos últimos dias se devem à presença de um anticiclone a nordeste dos Açores, estendendo-se em crista até à Grã-Bretanha/Golfo da Biscaia, que "induziu um fluxo de leste que transportou ar seco e muito quente".Flávio Couto, investigador do ICT, citado no comunicado, explicou que a persistência de temperaturas altas se deve também a uma depressão próxima de Portugal continental, que "inibe a circulação típica de verão associada ao anticiclone dos Açores e favorece os ventos de sudeste/este para o Alentejo na baixa atmosfera."

(Agência Lusa)





20h20 - Incêndio na zona de Leiria põe casas em perigo



20h15 - Incêndio de Ourém reacendeu-se





20h10 - Prisão preventiva para suspeito de dois crimes de fogo florestal em Ourém



O homem suspeito de dois crimes de incêndio florestal, no concelho de Ourém (Santarém), vai aguardar julgamento em prisão preventiva, disse hoje à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).



O arguido foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz de instrução criminal determinado a medida de coação mais gravosa.



Na segunda-feira, a PJ anunciou a detenção do arguido, de 45 anos, explicando que os factos ocorreram na União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, "local onde deflagraram dois focos de incêndio".



"O detido foi visto a abandonar o local dos factos e perentoriamente identificado por testemunhas, imediatamente antes do início dos focos de incêndio, sendo que o mesmo possui antecedentes criminais e policiais pela prática do mesmo tipo de crime", adiantou a PJ, em comunicado.



A detenção, em inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, teve a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Ourém.



Fonte da PJ disse na ocasião à Lusa que os dois focos de incêndio "terão sido ateados com recurso a chama direta" e acrescentou que o suspeito mora na zona onde estes eclodiram.







(Agência Lusa)







20h07 - Susto em Carvalhais



Viveram-se momentos de aflição na localidade ao fim da tarde







20h03 - Várias casas arderam e diversas localidades foram evacuadas em Alvaiázere



O presidente da Câmara de Alvaiázere, João Guerreiro, afirmou hoje que várias casas arderam e que diversas localidades tiveram de ser evacuadas devido aos incêndios que estão em curso neste concelho do distrito de Leiria.



"Algumas habitações arderam e diversas localidades foram evacuadas", disse à agência Lusa João Guerreiro, salientando o facto de não haver registo de feridos.



Segundo o autarca, que falava à Lusa pelas 19:25, a situação no concelho "está muito complicada", devido às reativações do incêndio que iniciou na quinta-feira, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, que ocorreram "com muita, muita força".



"Como há outros incêndios na região, não nos são disponibilizados mais meios", lamentou o presidente da Câmara de Alvaiázere, referindo existirem no concelho dois fogos, em Pelmá e Almoster.



À população, João Guerreiro assegurou que está a ser feito tudo o que está ao alcance e pediu que "tomem as precauções para não haver mais incêndios e para estarem em segurança".







(Agência Lusa)







20h00 - Distritos sob aviso vermelho devido ao calor sobem para 16 na quarta-feira



Todos os distritos de Portugal Continental vão estar na quarta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, à exceção de Viana do Castelo e Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Os distritos de Braga, Santarém, Coimbra, Leiria, Santarém, Viseu, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre já estão desde hoje sob aviso vermelho, emitido pelo IPMA devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima.



O distrito de Viana do Castelo, que durante o dia de hoje esteve sob aviso vermelho, vai passar às 23:00 para laranja, que é emitido quando persistem valores muito elevados da temperatura máxima.



Os distritos de Évora, Lisboa, Setúbal e Beja, que hoje estiveram sob aviso laranja, vão passar na quarta-feira de manhã a vermelho, passando depois durante a noite novamente para laranja.



De acordo com o IPMA, o aviso vermelho corresponde a "uma situação meteorológica de risco extremo".



O IPMA indica ainda que o distrito de Faro é o único com aviso amarelo por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.



Devido às previsões meteorológicas que apontam para o risco elevado de incêndio rural, Portugal continental está desde segunda-feira em situação de contingência.







(Agência Lusa)







19h53 - Ansião pede "mais meios" para enfrentar situação "crítica"







O presidente da Câmara de Ansião, António José Domingues, pediu hoje mais meios para combater o incêndio que reativou neste concelho do distrito de Leiria, de forma a "evitar uma catástrofe".



"Necessitamos de mais meios", afirmou à agência Lusa António José Domingues, frisando que "a situação está crítica".



O autarca, que falava à Lusa pelas 18:20, destacou que "o fogo está à volta da aldeia" de Mogadouro, na freguesia de Santiago da Guarda, encaminhando-se para o concelho vizinho de Pombal, onde o incêndio começou na sexta-feira.



António José Domingues adiantou que pelo menos duas habitações, presumivelmente desabitadas, arderam e várias pessoas tiveram de sair de suas casas.



O incêndio teve início às 14:50 de sexta-feira numa zona florestal e agrícola na povoação de Vale da Pia, freguesia de Abiul, no concelho de Pombal.



(Agência Lusa)







19h50 - No local de Botelha "não há descanso"





19h45 - Militares do Exército vão vigiar florestas de Boticas durante o verão



Militares do Exército vão vigiar diariamente as florestas do concelho de Boticas entre julho e setembro, meses de maior risco de incêndio, no âmbito de um protocolo assinado entre a câmara e o Regimento de Infantaria 19.



O município do norte do distrito de Vila Real disse hoje, em comunicado, que o acordo com o RI19, localizado Chaves, garante o patrulhamento diário das florestas até setembro, através de uma viatura e dois militares.



"O acordo visa aumentar o patrulhamento da floresta durante o período mais crítico, sobretudo aquele em que os níveis de risco de incêndio são maiores, de forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de fogos, colaborando o Exército, enquanto entidade de Proteção Civil, com a Câmara de Boticas na defesa do património florestal e, consequentemente, na manutenção das condições de vida e bem-estar geral das populações", adiantou a autarquia.



(Agência Lusa)

Militares do Exército vão vigiar diariamente as florestas do concelho de Boticas entre julho e setembro, meses de maior risco de incêndio, no âmbito de um protocolo assinado entre a câmara e o Regimento de Infantaria 19.O município do norte do distrito de Vila Real disse hoje, em comunicado, que o acordo com o RI19, localizado Chaves, garante o patrulhamento diário das florestas até setembro, através de uma viatura e dois militares."O acordo visa aumentar o patrulhamento da floresta durante o período mais crítico, sobretudo aquele em que os níveis de risco de incêndio são maiores, de forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de fogos, colaborando o Exército, enquanto entidade de Proteção Civil, com a Câmara de Boticas na defesa do património florestal e, consequentemente, na manutenção das condições de vida e bem-estar geral das populações", adiantou a autarquia.(Agência Lusa)





19h40 - Dois meios aéreos e 81 operacionais combatem fogo em Serpa



Dois meios aéreos e 81 operacionais combatem, há quatro horas, um incêndio agrícola que deflagrou no Monte Novo, no concelho de Serpa, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta foi dado às 14:59 e o fogo, com duas frentes ativas, cerca das 19:00, está a lavrar "numa zona de mato e pasto".



O combate às chamas tem sido "dificultado por se tratar de uma zona de serra e de difícil acesso", localizada na União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale do Vargo, de acordo com a fonte do CDOS, acrescentando que "não há feridos nem casas em risco".



Segundo o CDOS, por volta das 19:00, estavam envolvidos no combate ao fogo 81 operacionais, de várias corporações de bombeiros dos distritos de Beja e de Évora, apoiados por 30 veículos, e dois meios aéreos.







(Agência Lusa)







19h35 - Pombal vive "momentos de aflição" lamenta presidente da Câmara



O presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, disse hoje à agência Lusa que a população do concelho está a viver "momentos de aflição", com as chamas a ameaçarem pessoas e várias habitações.



"Estou no IC8 e já vi casas a serem destruídas pelas chamas. Não há bombeiros. Não é culpa deles, que são incansáveis, mas não há recursos humanos nem materiais. Já não há autotanques", afirmou Pedro Pimpão, que falava à Lusa a propósito de um incêndio que atinge desde sexta-feira o município e que hoje reacendeu com intensidade.



O autarca social-democrata sublinhou que a população está a viver "momentos de aflição" e que já foi necessário "evacuar casas e famílias em risco", assim como um lar em Ramalhais, na freguesia de Abiul.



Pedro Pimpão lamentou a falta de recursos para combater o incêndio: "Estamos a ajudar famílias e crianças que estão em risco de vida. É uma situação de desespero. Está totalmente descontrolada", acrescentou.



O presidente referiu ainda que na zona do IC8, em Pombal, onde se encontrava pelas 19:00, estava "tudo escuro" devido ao fumo, o que tornava a situação mais aflitiva.



O incêndio de Pombal deflagrou na sexta-feira, pelas 14:50, na freguesia de Abiul, e reacendeu hoje.





(Agência Lusa)







19h30 - Coração nas mãos em Ourém com dois incêndios descontrolados





O presidente da Câmara de Ourém, Luis Miguel Albuquerque, diz que a situação é "muito preocupante" e apela a "mais meios".





"Corremos o risco de uma grande tragédia nas próximas horas" alerta. Cerca de 300 pessoas já foram retiradas da localidade de Freixianda.



19h25 - Leiria. Arderam casas e estão a ser evacuados lares e escolas





19h15 - Incêndio deixa marcas na aldeia de Agodim





19h10 - Apelo da Proteção Civil à população







"Vamos precisar de todos, a população também no auxílio", para enfrentar o que "vai ser uma situação complicada", apelou o comandante André Fernandes.







"Neste momento, dada a situação complexa a prioridade é fazer as evacuações e manter as populações em segurança", acrescentou no ponto da situação.





A situação do ponto de vista meteorológico "é para agravar" acrescentou André Fernandes, sublinhando que há "tolerância zero" para o uso de fogo.

Ponto da situação às 19h00 de acordo com informações da Proteção Civil



De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, há 12 incêndios descontrolados em todo o país.



Quatro dentro de um perímetro controlado e 55 em resolução. Os operacionais no terreno são apoiados por quase 700 meios terrestres e 21 meios aéreos.



Os incêndios que exigem mais meios estão a lavrar nos distritos de Leiria e Santarém.

As condições estão muito perigosas em todo o território, há 13 distritos em aviso vermelho por causa do calor.



O festival Superbock Super Rock e a concentração motard de Faro tiveram de mudar de local.



Um dos incêndios que mais preocupação levanta às autoridades é o de Ourém, que se reacendeu



Em Alvaiázere o fogo chegou a ameaçar casas, enquanto em Formigais os bombeiros enfrentavam um novo foco.







18h30 - Várias freguesias de Ourém com falhas de energia





A empresa gestora da rede de distribuição de eletricidade E-REDES informou hoje que várias freguesias do concelho de Ourém, no distrito de Santarém, registam falhas de energia devido aos incêndios.



"Há situações de (falhas de energia) em várias freguesias. A freguesia de Caxarias e a União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos são as mais afetadas", afirmou à agência Lusa fonte oficial da empresa.



A mesma fonte esclareceu que não há previsão de hora para reparar as linhas afetadas, o que sucederá assim que houver condições de segurança para as equipas operacionais poderem trabalhar.





18h45 - Incêndios. População entre Figueiras e Mata dos Milagres retirada de suas casas









Em Portugal as populações vigiam o horizonte com o coração nas mãos. As condições atmosféricas de temperaturas elevadas e vento forte são as mais propícias a incêndios e reacendimentos.





Várias casas estiveram em risco ao longo do dia. Os bombeiros queixam-se da dispersão de fogos, que dificulta o combate às chamas.







O governo declarou a situação de contingência até sexta-feira o que levou os eventos em zonas florestais estejam todos a ser reajustados.