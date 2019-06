Incêndios. Visita ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro

Fotos: CDOS Faro

Instalado à Base Permanente de Helicópteros de Loulé , de forma provisória, tem uma localização estratégica pela proximidade à A22 - Via do Infante.



Nesta visita guiada pelo Comandante Distrital Vitor Vaz Pinto, começamos pela Sala de Operações. É neste local que é feita a monitorização de todas as ocorrências a nível de emergência e protecção civil no Algarve.



Sofisticados aparelhos de comunicação, monitores e mapas espalhados pelas quatro paredes da sala, são as ferramentas usadas pelos vários técnicos para receber os alertas, localizar as ocorrências e accionar os meios mais adequados para cada um deles.







Ao lado do espaço reservado às comunicações fica a Sala de Decisão, é lá que decorrem as reuniões diárias e semanais de coordenanção operacional e de comando.



Num dia em que o Algarve está em situação de alerta amarelo para o dispositivo de combate a incêndios rurais a reunião diária tem caráter alargado, além do comando, participam oficiais de ligação de várias entidades, desde forças de segurança e militares, INEM, Cruz Vermelha, e diversos especialistas em território e florestas.



Nestas reuniões é analisada e partilhada informação considerada fundamental para que o Comando de Operações possa desempenhar a missão. O grau de prontidão neste edifício é total durante 24 horas por dia.









Aqui trabalham diariamente perto de 40 pessoas, entre Comando de Operações e Socorro, técnicos do INEM e militares da Unidade de Emergência, Protecção e Socorro da GNR (os antigos GIPS), dispositivo que opera o helicóptero de ataque inicial e que está permanentemente localizado nesta Base em Loulé.