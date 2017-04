Incentivos à comunicação social vão ser pagos

RTP 12 Abr, 2017, 17:03 | País

Numa audição em sede de comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Luís Castro Neves foi confrontado pelo CDS-PP com o prazo para que os órgãos de comunicação social, nacionais e regionais, recebam as verbas previstas.



O ministro respondeu que "este mês" se vão iniciar os pagamentos dos "primeiros" incentivos. Quando questionado novamente sobre se esses pagamentos estariam também finalizados ainda este mês, ou quando é que estariam completos, o ministro limitou-se a responder: "Vamos pagar".



Luís Castro Neves já tinha anunciado para o subsetor da comunicação social uma verba de 239,8 milhões de euros, implicando, designadamente, um aumento das verbas para os incentivos à comunicação social regional.

"Qualidade, independência e pluralismo"



Sobre a Lusa, o ministro da Cultura frisou que a agência noticiosa aumentou 20,3 por cento a indemnização compensatória em relação ao triénio passado, elogiando ainda a recriação da editoria de cultura, que "tinha sido extinta devido à exiguidade de recursos para a agência".



O ministro foi ainda questionado sobre a possibilidade de se poder ter uma avaliação qualitativa do trabalho que a Lusa faz enquanto entidade de serviço público e de essa "avaliação mais rigorosa à qualidade do serviço" passar a constar do contrato de serviço público.



Luís Castro Mendes rejeitou essa possibilidade, afirmando não fazer "intervenção dirigista na direção editorial".



"Preocupa-nos a questão da qualidade, da independência e do pluralismo", reconheceu, considerando ainda que "há uma tendência francamente positiva nessa matéria".

"Vínculos atípicos"



Em relação à precariedade na RTP, o ministro afirmou que o Governo está em diálogo permanente com a Comissão de Trabalhadores e com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e que já tem uma estratégia.



"Pedimos uma inventariação das pessoas com vínculos atípicos que representem situações irregulares", disse, adiantando que, no decorrer desse levantamento, o Governo apresentará um programa de regularização.



Relativamente à questão dos direitos de autor na comunicação social, o governante referiu que este é um problema que tem de "ser visto a nível europeu", transpondo a diretiva e adaptando-a à realidade portuguesa.