O ministério da Saúde vai avançar já este mês com um programa de incentivos para a recuperação de todas as listas de espera para cirurgia, semelhante ao que foi criado até 31 de agosto para Oncologia.

A RTP sabe que a Cardiologia vai ter até um programa específico face ao longo tempo de espera.



No terreno o efeito do plano é já visível em vários hospitais na recuperação dos doentes com cancro.