Incidência continua a subir e índice de transmissibilidade volta a descer

Foto: José Coelho - Lusa

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental continua a subir, estando esta segunda-feira nos 161,7 casos por 100.000 habitantes, assim como na totalidade do território que é agora de 158,5, revelam dados oficiais.