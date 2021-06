Incidência da pandemia cresce enquanto o país desconfina

Concelhos como Almada, Amadora, Odivelas e Loures deverão também ser colocados em situação de alerta. Para os especialistas, é preciso agir já, para evitar ter de travar o desconfinamento.



Testar a faixa etária que tem a maior incidência, ou seja, dos 20 aos 29 anos e isolar os casos em menos de 24 horas pode ser a solução para evitar um surto em Lisboa e Vale do Tejo que se alastre a todo o país.



De acordo com a task force da vacinação 43% da região já tomou a primeira dose da vacina. No Alentejo, o número já vai nos 52%.