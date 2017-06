Incidentes com drones dão origem a estudos de segurança

RTP 17 Jun, 2017, 17:35 | País

O terceiro e último incidente aconteceu em Cascais, no aeródromo de Tires, quando um avião com 14 pessoas a bordo foi obrigado a realizar uma manobra de risco para aterrar, evitando colidir com um drone.



O piloto considerou o evento como “muito grave” e queixa-se que o drone passou a poucos metros de uma das asas. Assim, a GPIAAF anunciou que vai estudar estas situações que estão a causar controvérsia.



Já última terça-feira, um avião comercial da TAP cruzou-se com um dispositivo de grandes dimensões quando se preparava para aterrar em Lisboa.



PSD pede para que regulador seja ouvido

"O GPIAAF decidiu iniciar a realização de um estudo de segurança com vista a caracterizar o histórico de ocorrências deste tipo no nosso país, analisar a eficácia da regulamentação nacional sobre esta matéria e comparar com as práticas que estão a ser utilizadas noutros países para a prevenção deste tipo de ocorrências, com vista à eventual emissão de recomendações às entidades relevantes", declarou um dos responsáveis do organismo.Estes novos relatórios pretendem apurar a frequência com que estes incidentes acontecem e estudar a natureza criminal destes atos e seus responsáveis. Os novos estudos, promovidos pelo GPIAAF, vão contar com a contribuição de especialistas externos e audições das partes interessadas no assunto.Logo após ter sido conhecido um novo incidente entre drones e aviões, o PSD veio a público pedir o testemunho do presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil no parlamento.O pedido dos deputados sociais-democratas vem no seguimento dos incidentes que envolvem drones e as trajetórias de aviões comerciais, pedindo que se conheçam as circunstâncias em que aconteceram e que se estudem novos métodos de segurança.Desde o início de 2017 que a GPIAAF tem conhecimento de pelo menos oito casos e o regulamento da Autoridade Nacional de Aviação expressa que os drones não podem voar a uma altitude superior a 120 metros e perto das áreas de descolagem dos aeroportos.