"InclusivaMente" ajuda ao domicílio na doença mental

Foto: A FARPA

"InclusivaMente" é um projeto para apoiar pessoas com doença mental grave, no distrito de Santarém. A ideia surgiu para levar este apoio ao domicilio, já que as distancias entre concelhos é muito grande e, por vezes, não há transportes para seguir com regularidade estes doentes. Este projeto nasce da Associação FARPA, de familiares e amigos do doente psicótico, e envolve oito concelhos do distrito. Nas doenças mentais graves não basta uma consulta de 6 em 6 meses. É preciso um acompanhamento de proximidade e com maior frequência. É isso que propõe o "InclusivaMente".