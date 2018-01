Indemnizações às vítimas dos incêndios começam a ser pagas na próxima semana

RTP06 Jan, 2018, 17:11 / atualizado em 06 Jan, 2018, 17:15 | País

Em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao Hospital de Santa Maria, António Costa explicou que a provedora de Justiça fez chegar ao seu gabinete na sexta-feira os processos já concluídos.



“Primeiro, de manhã, os primeiros 16 processos que estavam concluídos, e ao fim do dia mais nove processos que estão concluídos", afirmou Costa.



"E foi proferido já o despacho para se proceder ao pagamento por parte do Ministério das Finanças, que ocorrerá durante a próxima semana, e, em segundo lugar, para a senhora ministra da Justiça transmitir à senhora procuradora-geral da República esses processos para eventual exercício do direito de regresso", acrescentou.

António Costa explicou que o direito de regresso será exercido "se vierem a ser identificadas responsabilidades que possam levar o Estado a exigir o direito de regresso destas indemnizações que adianta".O primeiro-ministro disse que estes 25 processos concluídos são relativos "a 25 vítimas mortais".Questionado sobre os valores já aprovados, respondeu que "essas informações serão transmitidas exclusivamente pela senhora provedora de Justiça", porque assim ficou estabelecido.A Provedoria de Justiça fixa os montantes e o Governo procede ao pagamento, salientou António Costa: "A nós cumpre-nos exclusivamente executar aquilo que foi determinado pela senhora provedora e é isso que faremos"c/ Lusa