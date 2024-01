Indemnizações é resultado das condições deploráveis em que estão as prisões portuguesas

Diogo Cabrita diz que a falta de investimento ao longo dos anos faz com o que uma prisão em Portugal tire aos reclusos mais do que devia.O presidente da Associação de apoio ao Recluso fala em prisões onde as pessoas morrem à fome e elevada taxa de suicídio nas prisões.Portugal tem condições para ter prisões com mais qualidade, mas continua nos edifícios antigos.