Índice de transmissibilidade nacional sobe para 1,08 e incidência para 69,8

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Rt em Portugal continental é ligeiramente superior, situando-se em 1,1 (mais duas centésimas) e a taxa de incidência a 14 dias no Continente está hoje em 67,5, subindo do valor de 63,7 que se verificava na quarta-feira.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Estes indicadores -- o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 -- são os dois critérios definidos pelo Governo para avaliar o processo de desconfinamento iniciado a 15 de março.

O grupo de peritos que aconselha o Governo sobre as medidas contra a pandemia defendeu na sexta-feira da semana passada que deve manter-se a matriz de risco das "linhas vermelhas" de avaliação da incidência acumulada de casos e do Rt.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.704.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.029 pessoas dos 851.461 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.