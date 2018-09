INE. Esperança de vida dos portugueses aumenta para quase 81 anos

Foto: DR

Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) colocam a esperança de vida à nascença para as mulheres nos 83 anos e para os homens nos 78 anos.



O Norte do pais, a região Centro e a Área Metropolitana de Lisboa são as regiões onde os portugueses vivem mais. Desde 2008 que tem vindo a crescer a esperança de média de vida dos portugueses, sublinha o INE.