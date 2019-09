INE. Pessoas do Norte e Centro têm maior esperança de vida

RTP26 Set, 2019, 15:17 | País

Segundo um novo relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE), é no Norte e no Centro do país que se verificam os valores mais altos no que diz respeito à esperança de vida da população.







Ao passo que a média nacional deste indicador aumentou para 80,8 anos no geral, entre 2016 e 2018, no Norte e no Centro os valores chegam aos 81,18 e 81,11 anos, respetivamente.





Nas regiões autónomas, Açores e Madeira, a esperança de vida à nascença é quase três anos menor que a registada nas restantes zonas do território nacional. No caso dos Açores, este valor é de 77,85 anos - o mais baixo registado em todo o país.







No Algarve, no Alentejo e na Área Metropolitana de Lisboa os valores são muito próximos ao da média nacional.





De acordo com o boletim, entre homens e mulheres verifica-se que a esperança de vida à nascença continua a ser superior para as mulheres. No entanto, a diferença entre os dois géneros tem vindo a diminuir.







No período entre 2008 e 2010, a esperança de vida à nascença era de aproximadamente 76 anos para os homens e 82 anos para as mulheres. Uma disparidade de 6 anos. Hoje, estima-se que, em média, os homens vivam aproximadamente até aos 78 anos e as mulheres até aos 83.







Esta diferença de longevidade entre géneros é mais acentuada nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, porém menos acentuada na Área Metropolitana de Lisboa.





Atualmente, na maioria das regiões, a oscilação entre os valores da esperança de vida entre homens e mulheres é de 5 anos. Contudo, no Algarve e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira a disparidade entre os dois valores é de 7 anos.





Na análise NUT III, em que o país é dividido por 25 regiões, ou seja, por Entidades Intermunicipais e Regiões Autónomas, verificou-se que em nove das 25 zonas o valor da esperança de vida à nascença foi superior ao valor nacional.





Das nove regiões, há sete - Cávado, Região de Leiria, Região de Coimbra, Viseu Dão-Lafões, Ave, Área Metropolitana do Porto e Região de Aveiro - em que o indicador ultrapassa os 81 anos.