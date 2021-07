INEM afirma que nomeou quinta-feira nova diretora da delegação Centro

Em resposta à Lusa, na sequência de um alerta do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar sobre eventuais constrangimentos decorrentes da aposentação da anterior diretora, o INEM afirma que, mesmo que não tivesse acontecido a nomeação de um responsável no imediato, "as decisões estariam sempre salvaguardadas pelo membro do Conselho Diretivo com responsabilidade de coordenação e gestão das Delegações Regionais".

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, alertou hoje para o risco de constrangimentos no acionamento de meios em caso de acidente grave na zona Centro do país, por, afirmou, não ter sido nomeado substituto para a diretora regional, Regina Pimentel, aposentada quinta-feira.

Segundo Rui Lázaro, não foi dada qualquer informação sobre a nomeação, pelo Conselho Diretivo do INEM, de qualquer substituto, "nem sequer temporário", o que colocaria em causa "não apenas procedimentos burocráticos que são da exclusiva responsabilidade da diretora", mas, sobretudo, poderia gerar "constrangimentos operacionais" na eventualidade de ser necessário autorizar o acionamento de meios em situações de exceção.