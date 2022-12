INEM anuncia reforço de ambulâncias, técnicos falam em marketing

Foto: Nuno Patrício - RTP

O INEM anunciou um reforço do dispositivo de emergência para esta época de outono/inverno. São mais 37 meios com recurso a ambulâncias da Cruz Vermelha e de corporações de bombeiros de diferentes pontos do país. O sindicato dos técnicos de emergência pré-hospital diz que isto é apenas uma "estratégia de marketing do INEM", uma vez que os meios anunciados são os já existentes.