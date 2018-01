INEM avança para contratação urgente de um quarto helicóptero

A informação é dada pelo INEM por causa do helicóptero que está inoperacional e que faz o transporte de doentes a partir da base em Santa Comba Dão. A avaria do Kamov foi confirmada à RTP pela Autoridade Nacional da Protecção Civil, já que o INEM utiliza o helicóptero em regime de parceria exatamente com a Protecção Civil para transportar doentes urgentes na zona centro do país. O Estado tem mais três Kamov alocados para o combate a incêndios durante a fase Charlie.