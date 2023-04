INEM com atrasos por falta de recursos humanos

Os técnicos de emergência dão conta de atrasos no socorro prestado aos doentes, na quarta-feira, em algumas situações. O envio de meios do INEM terá demorado mais de duas horas. Ouvido pela Antena 1, Rui Lázaro, presidente do Sindicato de Emergência Pré-Hospitalar, contou que não há trabalhadores suficientes para pôr ambulâncias nas estradas.