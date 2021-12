INEM de Portimão está inoperacional após surto de Covid-19 na equipa

São os bombeiros voluntários de Portimão que estão, neste momento, a dar resposta aos pedidos de ajuda. Dos nove profissionais que compõem a equipa do INEM, cinco testaram positivo à Covid-19 e três estão em isolamento profilático. A atividade do INEM deve ser restabelecida só no próximo dia 12.