INEM demora oito minutos a atender chamadas

A falta de técnicos fez disparar os tempos médios de atendimento em períodos mais complicados.



O Jornal de Noticias desta segunda-feira teve acesso a dados internos do Instituto Nacional de Emergência Médica que revelam também que durante o mês passado, como conta a jornalista Rosa Azevedo, ficaram por atender cerca de 10 mil chamadas.



O INEM está a demorar mais tempo a atender as chamadas, em alguns dias do mês passado foi preciso esperar oito minutos para que as chamadas fossem atendidas, quando o tempo recomendado é de sete segundos revela o matutino.



A falta de técnicos e os picos de serviço justificam estas situações. Neste período quase 10 mil chamadas ficaram por atender.