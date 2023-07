INEM garante que são pontuais as falhas verificadas no armazenamento de medicamentos

Uma auditoria interna, identifica irregularidades no Instituto Nacional de Emergência Médica, por exemplo, à forma como os medicamentos estão guardados em alguns locais e até ameaças à segurança dos doentes, pela possibilidade de serem utilizados fármacos fora do prazo de validade.

O INEM reagiu através de um comunicado enviado à redação da Antena 1.



O Instituto sublinha que estas falhas são casos isolados que não devem ser generalizados e garante que as irregularidades já estão a ser corrigidas.



O INEM assegura que já está a corrigir as falhas identificadas por uma auditoria interna, que detetou problemas no armazenamento de medicamentos.



Um caso que já levou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar a enviar as conclusões da auditoria para o Ministério Público e para o Infarmed.