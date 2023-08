INEM manda investigar deslocação de VMER desde Castanheira de Ribatejo até Setúbal

A investigação avança depois da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica ter denunciado que esta viatura foi acionada indevidamente.Paulo Paço da associação explica em declarações à Lusa o que aconteceu.A associação acredita que as dificuldades no uso das ambulâncias que aconteceram ontem têm a ver com a falta de pessoal médico, temporariamente ao serviço da jornada mundial da juventude.Paulo Paço refere ainda que "após avaliação, por parte da equipa médica da VMER, o CODU foi informado de que se tratava de um ferido ligeiro. A VMER do hospital de São Bernardo decidiu efetuar o transporte do ferido para a unidade de Setúbal antes da chegada da ambulância ao local", adiantou.