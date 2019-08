INEM. Piloto recusou aterrar e doente não foi assistido

Em São João da Pesqueira um homem de 50 anos abordou o antigo patrão que lhe devia mil euros e foi espancado.



Depois de dado o alerta e acionado o helicóptero de Macedo de Cavaleiros, foi dado ao piloto a hipótese de aterrar no campo de futebol de Penedono, depois no campo de futebol de Sernancelhe e depois no estádio municipal de moimenta da Beira. O piloto terá recusado todas as opções.



Por escrito, o INEM refere que a escolha do local de aterragem não teve implicação na assistência médica prestada ao doente.



Escreve que assim que a missão de helitransporte foi aceite, o local sugerido pelo piloto foi o campo de futebol relvado de Moimenta da Beira e que o CODU foi informado pelos bombeiros que o helicóptero não poderia aterrar neste local.



Acrescenta que a alternativa dada pelo comandante do helicóptero foi Aguiar da Beira mas que recebeu como sugestão o campo de futebol antigo de Moimenta, onde em período noturno não podia aterrar.



Duas versões, diferentes opções de aterragem, nenhuma a tempo de salvar uma vida.