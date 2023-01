INEM. Sistema de comunicações do CODU já se encontra a funcionar em pleno

"Às 20:36 foram integralmente repostas as comunicações móveis e às 20:50 o sistema de dados" do sistema de comunicações do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), referiu o INEM em comunicado.

Ao final da tarde, fonte do INEM tinha confirmado à Lusa um problema com os CODU que levou o organismo a ativar de imediato o plano de contingência previsto.

Também o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) tinha confirmado à Lusa que, ao final da tarde, registaram-se problemas de comunicações nos CODU, que estavam, nesta altura, com os "telefones sem funcionar".

Em comunicado, o INEM explicou que se verificou pelas 18:05 um "incidente com o `backup` de fornecimento de energia que motivou a queda das comunicações".

"O INEM ativou de imediato o plano de contingência previsto, privilegiando o acionamento de meios de emergência através da rede SIRESP e recorrendo aos sistemas redundantes de que dispõe em termos de telecomunicações móveis para atendimento de chamadas, garantido desta forma o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica", sublinhou.

O instituto reforçou ainda o apelo à colaboração dos cidadãos, solicitando que liguem para o 112 apenas em caso de emergência.

Para as situações de aconselhamento devem recorrer ao Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, através do 808 24 24 24, o que permitirá que aos CODU do INEM cheguem apenas chamadas de verdadeiras emergências médicas, sublinhou o INEM no comunicado.

O 112 é o Número Europeu de Emergência, sendo comum, para além da área da saúde, a outras situações como incêndios, assaltos ou roubos.

As chamadas efetuadas para o 112 são atendidas pela PSP e pela GNR e são canalizadas apenas para os CODU do INEM as chamadas relativas a socorro na área da saúde.