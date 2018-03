Inês, a porta-voz de dez milhões de raparigas na ONU

O número de portugueses ligados às Nações Unidas continua a aumentar. A voz de Inês Gonçalves será ouvida em Nova Iorque, na sede da ONU, quando lhe for dada a palavra para falar sobre os direitos e oportunidades de raparigas e mulheres. Aos 22 anos, Inês será porta-voz de dez milhões de raparigas na 62.ª Comissão sobre o Estatuto da Mulher das Nações Unidas, como uma das 12 representantes da Associação Mundial das Guias e das Escuteiras (WAGGGS, na sigla em inglês).

Inês é escuteira desde os sete anos e considera que foram os valores do Guidismo (movimento destinado a raparigas escuteiras) que a lançaram nas questões da Igualdade e Direitos Humanos. Neste momento trabalha na WAGGGS, em Londres. Não sabe qual é o objetivo final, mas sabe que quer ter "impacto no mundo". Em entrevista à RTP, Inês Gonçalves explica em que vai consistir a participação no evento da ONU, onde também estará representada a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade.

Como foi o teu percurso ainda em Portugal?



O que te fez mudar para Londres? Sempre quiseste uma experiência internacional?

Sempre fez parte dos meus planos viver em outros países. Depois de um estágio em Diplomacia Económica no México, no ano passado, decidi continuar a explorar a área de Relações Internacionais mas numa vertente de cariz mais social e humano. Londres é o epicentro europeu na área de Desenvolvimento Internacional e, muito instintivamente, peguei nas malas e decidi mudar-me para lá. Atualmente estou a trabalhar com a WAGGGS, através de um estágio no departamento de Comunicação em Londres, que é a sede mundial.

Como é o teu dia a dia? Que tipo de trabalho fazes?

Trabalho sobertudo na parte da comunicação digital e redes sociais, que têm um papel fundamental na partilha e conexão das 10 milhões de raparigas que fazem parte da WAGGGS. O objetivo é que, mesmo que estejam a quilómetros de distância, as guias de todo o mundo possam estar ligadas entre si.



Eu faço parte do Guidismo desde os 7 anos, por isso a minha ligação com a organização começou desde bem cedo, através da Associação Guias de Portugal. A WAGGGS é considerada uma organização especialista em temáticas como a infância, juventude e desenvolvimento de oportunidades pelas Nações Unidas. O meu crescimento como Guia foi essencial na definição do sentido de ajuda ao próximo.



Como surgiu esta ida à ONU?

Ganhei um concurso relacionado com o U-Report, que é uma plataforma digital da UNICEF. É uma plataforma que interage com jovens de todo o mundo através dos canais das redes sociais e permite recolher dados estatísticos sobre assuntos que interessam às Nações Unidas e às organizações que trabalham com esses temas.

Nesse concurso fui escolhida para ir ao UN Commission on the Status of Women (Comissão para o Estatuto da Mulher), que é o maior evento das Nações Unidas no que toca à defesa dos direitos e oportunidades das mulheres e jovens raparigas. Estou a ser preparada para interagir com governantes de alto nível, participar nas discussões, falar em público e lidar com os media.



Vão estar lá altos representantes de instituições internacionais.

Sim, vão estar representantes dos vários Estados Membros e centenas de ONG’s, sociedade civil e agências das Nações Unidas. Nas duas semanas do evento, vão lá estar personalidades como a Enviada Especial das Nações Unidas para a Juventude, a diretora-executiva da UN Women e António Guterres. De Portugal irá também uma delegação oficial, presidida pela Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade.



O que é que tens de levar e o que é que tens de trazer?

Quero levar comigo o máximo de informação sobre a realidade portuguesa, os problemas, as necessidades, as questões a resolver. Depois quero trazer ideias concretas para chegarmos a uma sociedade mais igualitária. No fundo, será uma partilha. Espero vir com a mochila bem cheia! Vou partilhar depois o que foi discutido, o que foi acordado e quais os novos eixos estratégicos decididos a nível mundial com o input de centenas de ONG’s que trabalham no terreno. Durante esta aventura, vou partilhar tudo no blog "A Girl Somewhere"



Quais são os teus objetivos para o futuro?

A curto-prazo o meu objetivo é estar inserida no máximo de iniciativas que estejam a trabalhar em desenvolvimento internacional, tanto no terreno como no backstage de grandes organizações. Gostava de estar também envolvida no panorama político, tanto a nível internacional como nacional. O meu maior sonho é trabalhar para as Nações Unidas, mas no final de tudo quero sentir que criei impacto e que deixei o mundo um pouco melhor do que o encontrei, como sempre dizemos nas Guias.